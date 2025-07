Comotto di personalità, cucchiaio e buone impressioni contro il Perth Glory

Non è di certo un mistero che ad Allegri piaccia buttare nella mischia ragazzi talentuosi e di personalità, soprattutto quando la posta in gioco è nulla. Senza la pressione del risultato e della vittoria il tecnico livornese, in queste prime amichevoli estive, ha impiegato Christian Comotto, classe 2008 che l'anno scorso ha ben figurato con la Primavera di Guidi. Oggi il centrocampista è sceso in campo dall'inizio contro il Perth Glory e, complice anche il livello modesto dell'avversario, si è dimostrato a suo agio in un ruolo delicato come quello del perno davanti la difesa. Questa la nostra breve analisi sulla sua prestazione.

PROMOSSI

Christian Comotto: nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come, dopo la tournée, si sarebbe finalizzato il passaggio in prestito allo Spezia con una formula “alla Camarda” per valorizzare al meglio il ragazzo. Lui intanto si gode i minuti che Max gli ha concesso in questi giorni: oggi è partito titolare in un ruolo delicato e non ha sfigurato. Testa alta, pensiero verticale ed un gol su rigore con un bel cucchiaio che sfiora la traversa. Chi lo segue da tempo è convinto che ne sentiremo parlare a lungo.