Ante Rebic è un nuovo giocatore dell'Hajduk Spalato

L'ex attaccante rossonero Ante Rebic è un nuovo giocatore dell'Hajduk Spalato: dopo una stagione tra alti e bassi con il Lecce, l'attaccante torna a casa in Croazia. Il comunicato ufficiale dell'Hajduk Spalato:

"Ante Rebić è il nuovo numero nove dell’Hajduk!

Uno dei migliori attaccanti croati dell’ultimo decennio ha firmato un contratto con il Club fino all’estate del 2026 e si unirà immediatamente agli allenamenti della prima squadra.

Rebić ha mosso i primi passi calcistici nella regione di Imotski, da dove proviene la sua famiglia, più precisamente a Vinjani e nel club NK Imotski, dove si è formato prima di trasferirsi a 16 anni al RNK Split. Con il club del Parco della Gioventù ha disputato due stagioni, collezionando oltre 50 presenze ufficiali e segnando 16 reti, affermandosi come uno degli attaccanti più pericolosi del campionato.

Questo gli ha aperto le porte del trasferimento alla Fiorentina, per poi proseguire la sua carriera nel RB Lipsia in Germania, quindi nuovamente in Italia con la maglia del Verona. Dal 2016 è stato membro dell’Eintracht Francoforte, dove ha giocato con grande successo fino al 2020, collezionando 100 presenze e segnando 25 gol.

In quel periodo è diventato anche un membro fisso della Nazionale maggiore croata, con cui ha conquistato la storica medaglia d’argento ai Mondiali in Russia nel 2018. In quel torneo è stato uno dei migliori giocatori della squadra, e resta memorabile il suo fantastico gol nella vittoria contro l’Argentina. Con la Croazia ha totalizzato 42 presenze e segnato 3 gol.

Nel settembre 2019 torna in Italia, dove gioca fino al 2023 con il prestigioso AC Milan. Con i rossoneri ha disputato 123 partite ufficiali, segnando 29 gol e fornendo 17 assist. Negli ultimi due anni ha militato nel Beşiktaş (Turchia) e nel Lecce (Italia), con cui ha giocato 28 partite ufficiali nell’ultima stagione.

Reba, benvenuto all’Hajduk. Ti auguriamo tanta fortuna, successi, ottime prestazioni e una pioggia di gol con la maglia bianca!"