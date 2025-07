Ramazzotti da Perth: "Divario troppo evidente che impone di non esaltarsi troppo"

Andrea Ramazzotti, inviato a Perth per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su gazzetta.it commentando l'amichevole tra Perth Glory e Milan, terminata 0-9 per i rossoneri: "Il Milan chiude la tournée in Asia e Australia con una netta vittoria sul campo del Perth Glory. Troppa la differenza tra le due squadre perché ci potesse essere partita. E neppure il fatto che Allegri diluisca i titolari nei due tempi aiuta i padroni di casa a evitare la goleada. Il Diavolo è troppo più forte: ha individualità migliori e un'esperienza internazionale neppure paragonabile a quella dei volenterosi giocatori di Zdrilic. Così i rossoneri passano subito in vantaggio con un'incursione di Filippo Terracciano e poi dilagano con cinque reti nella prima mezzora. Alla fine saranno nove (a zero) e questo fa capire in pieno il divario. Per il tecnico di Livorno indicazioni positive dalla difesa, che non subisce gol, e dalla fase offensiva, con le tante occasioni create. Il tutto però al netto del divario che va ribadito nuovamente e che impone di non esaltarsi troppo.

Il Milan finisce in gloria ed è pronto per tornare in Italia. Domani all'alba di Perth la squadra ripartirà per Milano dove sbarcherà nella tarda serata. Allegri ordinerà il rompete le righe e gli allenamenti riprenderanno mercoledì 5. Serviranno a preparare i prossimi due test contro il Leeds (il 9 a Dublino) e il Chelsea (il 10 a Stamford Bridge), gli ultimi prima dell'esordio in Coppa Italia di domenica 17".