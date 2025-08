Tuttosport fa le pagelle dopo Perth: "Comotto, che personalità. Estupinan un po' frenato"

Dopo la convincente e netta vittoria contro il Perth Glory per 9-0, il Milan è in viaggio per tornare a Milanello dove concluderà la seconda metà della sua preparazione al campionato a partire da martedì 5 agosto. In campo, al centro sportivo rossonero, si rivedrà Santiago Gimenez ma soprattutto si vedrà per la prima volta Luka Modric. Intanto Tuttosport questa mattina ha proposto le pagelle dei rossoneri per la gara contro la formazione austaliana che si è giocata ieri.

Il titolo si concentra su una sorpresa e su un calciatore un po' più in difficoltà: "Comotto, che personalità. Estupinan un po' frenato". Per il giovanissimo Christian Comotto il voto è 7 con questo giudizio: "Allegri sceglie lui come perno centrale e non Bondo. Classe 2008, figlio d’arte, gioca spesso di prima. Alcuni palloni li perde o spreca per troppa sicurezza, però la personalità non gli manca, vedi il rigore, preso e trasformato con un cucchiaio". Per il neo arrivato Pervis Estupinan, voto 6. "Prima da titolare, ha spazio per andare sul fondo perché Jimenez si accentra, ma è ancora un po’ frenato".