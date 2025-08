Simonelli su Milan-Como a Perth: "Semaforo verde da Gravina, confido anche in Ceferin"

Il Milan sta tornando in queste ore dall'Australia ma tra qualche mese potrebbe essere già di ritorno e proprio a Perth dove ieri ha incontrato (e battuto sonoramente) i padroni di casa del Perth Glory. Nel mese di febbraio infatti, come si vocifera già da diverse settimane, la gara del girone di ritorno tra Milan e Como potrebbe disputarsi all'Optus Stadium di Perth. Un'opportunità che potrebbe concretizzarsi e che nasce dall'esigenza di giocare lontano da San Siro in quel periodo per via della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali.

Sul tema ha preso la parola Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che intervistato sulle colonne del Corriere della Sera si è espresso in questi termini: "La Figc ci ha dato semaforo verde ed essendo Gravina vicepresidente Uefa confido che ce lo fornisca anche Ceferin. Quanto alla Fifa, Infantino mi ha ascoltato con attenzione. Del resto San Siro non sarà disponibile a causa dell'Olimpiade invernale". Poi una dichiarazione anche sugli stranieri in Serie A: "Non conta il numero, ma se sono di qualità. Sono arrivati Modric, De Bruyne, David, Noa Lang, Baturina. Servono i campioni per vendere le partite all'estero: anche io vorrei i nuovi Totti o Del Piero ma non ci sono. Prima l'alto numero di stranieri nel nostro campionato veniva associato con i benefici fiscali del Decreto Crescita. Ora quel Decreto, che ha dato indubbi risultati positivi, non è più in vigore ma il numero di giocatori comprati all'estero è aumentato".