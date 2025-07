Braglia dubbioso su Jashari: "35 milioni per un giocatore che ha fatto solo una stagione bene sono troppi"

Simone Braglia, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Milan, telenovela infinita per Jashari:

"Il problema è che oggi possiamo dire che il calcio è cambiato, ma quando vuoi un giocatore, lo prendi. Due mesi di trattative, questa lentezza esasperante non è di buon auspicio. Sono fiducioso del lavoro di Allegri, qualcosa manca in fase di interdizione ancora e non so se Jashari sia un giocatore di qualità estrema. E' ancora tutto da dimostrare. 35 mln per un giocatore che ha fatto solo una stagione bene sono troppi, come quelli spesi per Ricci".

IL PUNTO SU JASHARI AL MILAN

La trattativa Milan-Club Brugge-Ardon Jashari sta assumendo dei contorni francamente surreali. Da un mese e mezzo, ormai, il club rossonero è all'assalto del centrocampista svizzero che Igli Tare e Massimiliano Allegri vogliono inserire nella rosa del Diavolo a tutti i costi. Il muro della squadra belga non è ancora stato buttato giù, nonostante il Milan ritenga di aver fatto un'offerta molto importante e lo abbia ribadito nei giorni scorsi sia con il dirigente albanese che, addirittura, con il presidente Paolo Scaroni.

Il Corriere dello Sport aggiorna questa mattina sulla situazione raccontando di una tensione sempre più crescente tra giocatore e club: "Jashari-Brugge, rottura totale. Il Milan spera". Tra occhiello e sottotitolo si legge: "Il centrocampista ha ormai fatto la sua scelta. Lo svizzero ha annunciato al club di non voler restare in nerazzurro. I rossoneri offrono 38 milioni". La squadra belga ha provato anche a proporlo in Premier League per scatenare un'asta ma invano, anche perché lo stesso giocatore - che oggi compie 23 anni - ha troncato ogni iniziativa sul nascere.