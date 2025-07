Gentile: "Tornare a vincere con il Milan penso sia una bellissima sfida per Allegri"

Claudio Gentile, ex allenatore, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Massimiliano Allegri: "Allegri in rossonero? Dopo tanti anni alla Juventus, ci sta di cambiare aria. Allegri ha conquistato il suo primo scudetto alla guida del Milan e tornare a vincere con i rossoneri penso sia una bellissima sfida per Max. Il valore che manca ora alla Juventus? Vincere come unico pensiero. A noi lo insegnavano in continuazione e alla fine ti entrava dentro. Alla Juventus non servono molte parole, ma soltanto fatti".

LE PAROLE DI ALLEGRI

Domani è in programma l'ultima delle tre amichevoli in calendario nella tournée estiva rossonera tra Asia e Pacifico. Dopo la sconfitta di misura contro l'Arsenal e la vittoria per 4-2 contro il Liverpool, domani il Diavolo gioca in Australia per affrontare il Perth Glory. Oggi in conferenza stampa è intervenuto Massimiliano Allegri, tecnico della squadra rossonera, che ha presentato la sfida che si giocherà domani alle ore 12.20 e che sarà trasmessa in diretta su Milan Tv. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è la griglia per la Serie A?

"Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti. Non giocare le Coppe europee è un vantaggio? Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari"