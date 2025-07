Il Milan ha ospitato in sede gli studenti del Master in Sport Management della Luiss Business School

Sul proprio profilo Instagram, Fondazione Milan racconta: "Abbiamo avuto il piacere di ospitare presso Casa Milan gli studenti del Master in Sport Management della Luiss Business School in collaborazione con Campionati Italiani. Dopo la visita al Museo Mondo Milan, si è tenuto un momento di confronto in cui gli studenti hanno approfondito il lavoro del Club e della Fondazione.

Il Milan ha ribadito così il suo impegno nell’educazione e nello sviluppo delle nuove generazioni".