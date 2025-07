Zdrilic su Perth Glory-Milan: "Noi e loro? È come paragonare mele e arance"

Alla vigilia di Perth Glory-Milan, terza ed ultima amichevole di questa tourné dei rossoneri tra Asia e Oceania che andrà in scena domani alle ore 12.20 italiane all'HBF Park, l'allenatore degli australiani David Zdrilic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Diavolo. Queste le sue parole riprese da 'ALeagues.com'.

Su Perth Glory-Milan

"Loro giocano nella loro competizione, noi giochiamo nella nostra e non credo che stiamo paragondando mele con mele allo stesso tempo. È come paragonare mele e arance. I loro budget, rispetto ai nostri, sono completamente diversi. Ma una cosa voglio dire: il nostro gioco è la A-League. Quando le squadre più forti vengono in Australia, non solo a Perth, ma in qualsiasi parte dell'Australia, c'è sempre un gran pubblico e un seguito numeroso. Ovviamenteo vogliamo che quegli stessi tifosi vengano a seguirci ogni settimana in tutta l'Australia nella A-League".