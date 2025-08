MN - L'agente svizzero Cedrola: "A oggi vedo Athekame al Milan come riserva. Allegri saprà gestirlo"

Milan che si appresta a diventare sempre più svizzero: non solo Ardon Jashari, ma anche Zachary Athekame. E se sul centrocampista del Brugge ancora sappiamo tutto, il terzino dello Young Boys è tutto da scoprire. In merito ne ha parlato l'agente di mercato elvetico Michele Cedrola. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Giocatore da Milan

Profilo per conto mio interessante. Poi dalla Svizzera al Milan è un grande impatto, ma un allenatore come Allegri che sa come gestire giocatori così può essere inserito piano, con fiducia. Può capire il campionato italiano. Lo vedo come riserva, imparare la Serie A come funziona il Milan. L'impatto della maglia rossonera è forte. Se ha l'intelligenza che posso immaginare crescerà, del resto ha fatto grandi passi in poco tempo".

Lo Young Boys chiede oltre 9 milioni

"Club che in fase di trattative è storicamente un osso duro, chi ci ha avuto a che fare ha sempre avuto difficoltà a spuntarla. Ma credo che se arriviamo a 8 milioni e i bonus si può chiudere l'affare".