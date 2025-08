Damiani su Jashari: "Difficilmente un giocatore col suo curriculum viene pagato quelle cifre"

L'ex giocatore del Milan e oggi agente di mercato, Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri" per parlare delle manovre di mercato del Milan e non solo. Ecco le sue parole:

Su Jashari

"Difficilmente un giocatore col suo curriculum viene pagato quelle cifre, ma se il Milan l'ha seguito così a lungo e pagato tanto ci sarà un motivo".

Su Modric

"Grande calciatore, grande uomo, carriera straordinaria con l'unico difetto che non è più un giovanotto. il problema sarà fisico: se sta bene, nei giorni nostri anche un giocatore di 40 anni può rendere. Altrimenti qualche rischio ci potrebbe essere".

Sull'eventuale arrivo di Vlahovic

"Ci penserà Allegri che è molto bravo. Certo, avere delle alternative di alto livello è fondamentale".

Con Vlahovic il Milan è da scudetto?

"Non sarà semplice. Però credo che si sia creato un ambiente positivo ed è questa la cosa fondamentale. Sono fiducioso che possa fare bene".

Sul lavoro di Tare

"È una persona di altissimo livello. Capisce di calcio e ha personalità. Una figura come lui sarà importante per la squadra e in questo caso la società ha lavorato molto bene".