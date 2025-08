La carriera di Jashari: un percorso partito da Lucerna, l'esplosione a Brugge

vedi letture

Ardon Jashari, svizzero, classe 2002 è il quinto acquisto del Milan dopo Ricci, Modric, Estupinan e Terracciano.

Il centrocampista è stato prelevato (34 milioni più 3 di bonus) dai belgi del Brugge dopo una trattativa quasi estenuante condotta magistralmente dal nuovo direttore sportivo Tare e dalla società rossonera, senza dimenticare però la volontà decisiva del giocatore che ha rinunciato a offerte più vantaggiose sia per lui che per il club.

Arriva al Milan dopo l’ottima stagione in Belgio, dove è stato nominato MVP di tutto il campionato.

Jashari è cresciuto nel Lucerna dove con la prima squadra ha totalizzato 102 presenze condite da 9 goal e 11 assist. La scorsa estate il Brugge lo ha acquistato dalla società svizzera per soli sei milioni di euro.

Con la società neroblù si è messo in mostra sia in campionato che in Champions League, dove ha affrontato proprio i rossoneri a San Siro. Cinquantadue presenze complessive (4132 minuti totali) con 4 goal segnati e 6 assist vincenti serviti.

Con la nazionale svizzera Jashari ha esordito nel settembre 2022 contro la Repubblica Ceca e dopo un minuto giocato nel mondiale dello stesso anno (nella sfida degli ottavi persa malamente contro il Portogallo) e la convocazione agli scorsi Europei (dove però non è mai sceso in campo), nelle ultime due gare giocate è stato titolare: 45’ nella sfida contro il Messico, e 84’ contro gli Stati Uniti dove ha servito anche due assist.

Di Valentino Cesarini