Jashari vestirà la numero 30. Tutti i predecessori, tra big e meteore: Ziege fu il primo

Ardon Jashari ha scelto il numero che porterà al Milan, ossia il 30 che è quello che ha indossato al Brugge. E in passato anche al Lucerna, per poi passare dal 2022 al 2024 al numero 6. Questi sono tutti i predecessori dello svizzero:

1996/97 - Christian Ziege

1997/98 - Leonardo

1998/99 - Domenico Morfeo

1999/2000 - Mattia Graffiedi

2000/01 - Mattia Graffiedi

2001/02 - Fernando Redondo

2002/03 - Marco Borriello

2004/05 - Harvey Esajas

2005/06 - Davide Facchin

2006/07 - Daniel Offredi

2007/08 - Daniel Offredi

2008/09 - non assegnata

2009/10 - Marco Storari

2009/10 - Amantino Mancini

2010/11 - Flavio Roma

2011/12 - Flavio Roma

2012/13 - non assegnata

2013/14 - non assegnata

2014/15 - non assegnata

2015/16 - non assegnata

2016/17 - Jherson Vergara

2016/17 - Marco Storari

2017/18 - Marco Storari

2018/19 - non assegnata

2019/20 - non assegnata

2020/21 - Riccardo Tonin

2021/22 - Junior Messias

2022/23 - Junior Messias

2023/24 - Mattia Caldara

2024/25 - Mattia Liberali