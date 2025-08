Jashari saluta il Brugge: "Si è detto e scritto tanto in queste ultime settimane"

Lettera aperta di Ardon Jashari che si congeda così dai tifosi del Brugge, lasciando dopo una sola stagione, nella quale ha vinto il premio di miglior giocatore del campionato, il premio di miglior giovane del campionato e la Coppa del Belgio. Complessivamente per lui 52 presenze e 4 reti, con un gran cammino in Champions League dove la squadra ha centrato gli ottavi di finale del torneo, eliminando la più quotata Atalanta.

"Si è detto e scritto tanto in queste ultime settimane. E quel che ho da dire è semplice: grazie. Grazie, Club Brugge. Grazie ai tifosi, ai compagni di squadra, alla dirigenza, a questa meravigliosa città e a ogni singola persona che mi ha dato la forza di performare al meglio. Nel corso della scorsa stagione, ho dato tutto per la maglia Blauw-Zwart. Sì, ho vinto riconoscimenti individuali, ma nulla è paragonabile a ciò che abbiamo ottenuto insieme. Alzare la coppa a Bruxelles, come squadra, come club, è stato il momento più appagante. Il derby vinto è un altro ricordo che non dimenticherò mai. Le ultime settimane sono state intense, per tutti noi. Ma oggi vado via con nient'altro che gratitudine. Ora è tempo per un altro step nella mia carriera. Con amore, Ardon".

Da oggi, Ardon Jashari è un giocatore del Milan. Il 23enne ha firmato un contratto fino al 2030. È uno dei centrocampisti più cari della storia dei rossoneri nonché, assieme a De Ketelaere, il trasferimento più caro della storia del calcio belga.