MN - Nella capitale della moda, Jashari si presenta elegantissimo a Casa Milan

Ardon Jashari si è già calato nella realtà milanese. Elegantissimo, nonostante il caldo, lo svizzero non sfigura di certo in quella che è la capitale dell'alta moda. Presentatosi di prima mattina per le consuete visite mediche propedeutiche alla firma, Jashari ha firmato nel pomeriggio il contratto che lo legherà al Milan fino al 2030. Il giocatore si è poi avviato verso l'hotel Melia dove ad aspettarlo c'erano alcuni tifosi, con i quali si è intrattenuto per qualche foto e autografo.

Domani sarà poi il suo primo giorno a Milanello, dove lo attenderanno i suoi nuovi compagni di squadra e il tecnico Massimiliano Allegri per la prima seduta. Di seguito alcune immagini all'arrivo in hotel.