Thomas Muller lascia l'Europa dopo aver vinto tutto. L'asso tedesco vola in Canada

Grande colpo per la MLS che si è assicurata un campione che ha vinto tutto in Europa e nel mondo, parliamo di Thomas Muller che dopo una carriera intera spesa al Bayern Monaco, è da oggi ufficialmente un giocatore dei Vancouver Whitecaps. Il club canadese fa sapere di aver ingaggiato l'asso tedesco per tutta la stagione 2026.

35 anni, Muller è considerato uno dei giocatori tedeschi più forti di sempre. Campione del mondo con la nazionale nel 2014, ha vinto 2 volte la Champions League, altrettante volte la Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club. Più 13 Bundesliga (record), 6 coppe di Germania e 8 supercoppe tedesche (record). Curiosamente nella sua lunga carriera non ha mai incrociato il Milan, se non in amichevoli pre-campionato.