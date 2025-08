Padovano sulle mosse del Milan: "Jashari mi piace, i botti finali ci saranno gli ultimi 10 giorni di mercato"

Intervenuto così a Sky Sport, Michele Padovano ha detto la sua in merito al mercato del Milan, sempre più in evoluzione dopo l'arrivo di Ardon Jashari, finalmente nuovo rinforzo per la rosa di Mister Massimiliano Allegri.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

"Ardon Jashari? Mi piace, è un buon giocatore. E questo calciomercato ci ha insegnato che quando un giocatore vuole andare via ci riesce quasi sempre perché ha un potere importante. Al Milan finalmente si vedono le cose fatte bene, a differenza dello scorso anno dove non si capiva chi faceva cosa".

Su Igli Tare

"Adesso c'è Tare che è un ottimo dirigente, un direttore di quelli giusti; Allegri è un allenatore che se non arriva primo, arriva secondo. Sono molto curioso di vedere come inizieranno perché i botti finali ci saranno gli ultimi 10 giorni di mercato".