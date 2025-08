Moretto: "Mi confermano che c’è stata una stretta di mano tra Cardinale e Galliani"

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla del possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan:

“Mi confermano che c’è stata una stretta di mano tra Cardinale e Galliani per un ritorno di Galliani di rossoneri. 81 anni, di cui 31 al Milan con 29 trofei vinti. Per il Milan è una figura storica. Cardinale vuole che torni in rossonero, c’è stato un incontro tra le parti per gettare le basi per un futuro insieme. C’è ancora da stabilire effettivamente un ruolo, ancora da decidere il ruolo che Galliani ricoprirà nel Milan del futuro. Mi parlano di un ruolo da superconsulente però bisogna un attimo ancora attendere prima di poter spiegare bene che tipo di percorso avrà Galliani al Milan. Il Milan vuole il suo ritorno, c’è stata già la stretta di mano e ora mancano solo i passaggi formali per definire questo grande ritorno in rossonero”.