Jashari, cambio di programma: per questioni di tempistiche andrà a Milanello direttamente domani

Cambio di programma rispetto a quanto preventivato inizialmente. Ardon Jashari, che ora è a Casa Milan ed in mattinata ha svolto le visite mediche, andrà a Milanello per il primo allenamento da giocatore rossonero nella giornata di domani e non più stasera: questioni di tempistiche.