Prove di rinnovo tra Milan e Maignan: dirigenza rossonera al lavoro

Operazione disgelo: dopo il grande freddo primaverile sul finire della scorsa stagione, la dirigenza rossonera è al lavoro per ricucire con Mike Maignan e provare a trovare un nuovo accordo per il rinnovo dopo l'enorme delusione del portiere per la promessa non mantenuta in merito all'accordo precedentemente trovato per il prolungamento di contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.

L'edizione odierna di Tuttosport ripercorre la vicenda: a dicembre 2024, con un Milan che stentava con Fonseca, l'AD Furlani ed il DT Moncada trovano l'intesa con il portiere per prolungare in scadenza nel 2026, andando a ritoccare anche l'ingaggio: dai 3 milioni che percepisce attualmente si sarebbe arrivati a toccare quota 5 netti a stagione più bonus. La firma e gli annunci ufficiale sembravano solo una formalità, ma così non è stato, tant'è che Maignan ed il suo entourage capiscono subito che a Casa Milan qualcuno ha deciso di rimangiarsi la parola data, anche alla luce della mancata qualificazione in Champions League con conseguenti introiti sfumati.

E allora il capitano, con l'arrivo di Conceiçao è proprio Maignan ad indossare la fascia, medita l'addio dopo questa delusione che TuttoSport definisce atroce. Ad inizio estate, dopo la cessione di Reijnders, arriva l'offerta da 15 milioni di euro da parte del Chelsea: il Milan, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, la ritiene ampiamente insufficiente e trattiene il portiere, con la speranza che Allegri e Tare possano riuscire a ricucire lo strappo.

Allenatore e DS ad oggi sono riusciti a convincere il francese a rimanere almeno un altro anno in rossonero: ora l'appuntamento è in autunno per capire se ci potranno essere o meno i presupposti per proseguire insieme fino al 2029. Tare e Allegri ci contano e la situazione, che fino a qualche settimana fa sembrava scontata, potrebbe cambiare. Anche perché andare cercare un altro portiere affidabile come l'ex Lille comporterebbe un esborso di almeno 20-25 milioni di euro: tanto vale continuare a tenere Maignan, che nel tempo è diventato uno dei pilastri dello spogliatoio, oltre al fatto che continua a beneficiare del Decreto Crescita. Rinnovarlo sarebbe un affare vantaggioso, economicamente e sportivamente: al Milan ci sperano e attendono l'autunno per capire se sarà una strada percorribile.