Milan-Brugge, altra telenovela altro lieto fine. Ma quanta sofferenza, ancora una volta

Ci siamo, la telenovela Jashari giunge al suo lieto fine: il centrocampista vestirà la maglia del Milan. Per la gioia dei rossoneri, che avevano puntato forte sullo svizzero, per la gioia ovviamente del giocatore che ha recitato un ruolo da protagonista nell'indirizzare la trattativa in favore del Diavolo. E con buona pace del Brugge, che ha dato vita a un braccio di ferro estenuante ma che alla fine si è sì arreso, ma si può pur consolare con una cifra vista solo una volta a quelle latitudini e sempre grazie al Milan.

De Ketelaere-Jashari, a chi andrà il record?

Dati alla mano, infatti, col raggiungimento dei bonus Jashari potrebbe infrangere il primato che appartiene a un altro giocatore dei Blauw en Zwart divenuto milanista: Charles De Ketelaere. Nel 2022 avevamo assistito a un'altra trattativa estenuante, conclusasi con l'accordo per il costo di cartellino di 37.5 milioni di euro. Nel caso di Jashari la parte fissa sarà di 33.5 milioni, ma in caso i bonus venissero raggiunti il record di CDK verrebbe battuto. Di poco, ma comunque battuto. Ma a rompere l'ultima resistenza sono le modalità di pagamento, meno dilazionate rispetto quanto inizialmente preventivato. Il cartellino verrà pagato in quattro esercizi e non in cinque.

Niente Champions col Brugge

Significativa, in favore del Milan, l'assenza di Jashari nella lista dei convocati del tecnico del Brugge, Nicky Hayen, per la sfida di Champions League contro il Salisburgo. Di fatto un segnale di resa da parte del club belga che come tre anni fa con CDK si era dimostrato un osso durissimo. Ora è partito davvero il countdown per vedere il centrocampista prendere l'aereo per Milano, fare le visite mediche e apporre la sua firma, completando così il mercato dei centrocampisti del Milan, dopo gli arrivi di Ricci e Modric.

Milan sempre più svizzero

Un Milan che si appresta a diventare sempre più svizzero, perché oltre all'imminente arrivo di Jashari che si aggiunge a Noah Okafor ancora in rosa, potrebbe arrivare anche Zachary Athekame dello Young Boys. Il club di Berna, fatte le debite proporzioni, è come il Brugge noto per essere un club col quale è difficile trattare. Fortunatamente non si parla in questo caso di 40 milioni, ma di una cifra 10 volte inferiore. E a piccoli passi il Milan si sta avvicinando.



