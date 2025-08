Jashari, ecco l'apertura del Brugge. Il Milan aumenta ancora l'offerta

Dopo settimane di muro contro muro e trattative tese sembra che ora Milan e Club Brugge siano finalmente vicini a stringersi la mano per il passaggio in rossonero di Ardon Jashari. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che specifica come l’incontro di ieri tra il centrocampista, il presidente Bart Verhaeghe ed il CEO Bob Madou sia stato fruttuoso: il giocatore svizzero ha ribadito per l’ennesima volta quest’estate che non avrebbe accettato nessun’altra destinazione se non il Milan.

Declinate le proposte da Premier League e Saudi Pro League, Jashari ha quindi “costretto” il Brugge a mantenere la parola data: in caso di offerta record per la Jupiler League sarebbe stato ceduto. E il Milan ha fatto prima una proposta da 33.5 milioni di euro più 4.5 di bonus (di cui 2 veramente facili da raggiungere e legati alla qualificazione in Champions dei rossoneri nelle prossime stagioni), che ieri è stata aumentata: la parte fissa è salita a 34 milioni di euro. In via Aldo Rossi, salvo sorprese dell’ultim’ora, è pronto il bonifico con questa cifra.

Nella serata di ieri c’è stato un fitto scambio di mail per definire i bonus e trovare la quadra nelle modalità di pagamento: dopo giorni tesi e di silenzio i due club sono tornati finalmente sulla strada giusta, come si auguravano da tempo i tifosi rossoneri. A Casa Milan sicuramente si respira più ottimismo, ma c’è ovviamente la consapevolezza che il sospiro di sollievo definitivo si potrà tirare solo al momento delle firme.

In ogni caso oggi il centrocampista non partirà con la squadra per il match d’andata del preliminare di Champions League contro il Salisburgo e rimarrà in Belgio in accordo con la società, aspettando così il via libera per imbarcarsi per Milano e iniziare così la tanto desiderata avventura in rossonero: non c’è ancora un piano definito, ma potrebbe arrivare in Italia già stasera o domattina per sostenere le visite mediche di rito. Firmerà, scrive la rosea, un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni, a salire, più bonus.

Lo svizzero si unirebbe quindi ad un centrocampo che inizia ad avere un certo spessore con Ricci, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Musah e Bondo, con almeno uno degli ultimi due che lascerà Milanello in questa sessione di mercato.

Piccola nota di colore: dopo Modric e Ricci, che non hanno mai nascosto le loro forti simpatie per i rossoneri fin da bambini, la rosa di Allegri dovrebbe accogliere un altro ragazzo che ha sempre avuto un certo affetto per i colori del Diavolo: è un aspetto secondario, ma sicuramente non da sottovalutare. Non lo sta facendo la dirigenza rossonera in fase di mercato, che punta a costruire un gruppo che abbia un certo tipo di DNA milanista, rispettoso e consapevole cosa voglia dire indossare questa maglia.