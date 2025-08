Moretto: "Il Milan sente di essere vicinissimo a Jashari. Si discute della rateizzazione"

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto sulla trattativa tra Milan e Brugge per Ardon Jashari. Queste le sue dichiarazioni:

“Tante domande, Jashari sì o Jashari no. Voglio fare una premessa: il Milan è stato davvero ad un passo da Jashari già una/due volte ma in entrambi i casi l’operazione non è arrivata alle firme. Finché non avremo il sì finale da parte del Brugge per la chiusura dell’operazione, calma. Il Brugge ha dato apertura a riparlare col Milan dell’offerta fatta, massima apertura e massima disponibilità. Ci sono contatti costanti anche nelle ultime ore. Il Milan è tornato ad essere molto ottimista, sente di poter avere Jashari in pugno. I due club stanno discutendo della rateizzazione della trattativa, dell’affare.

Il Brugge vorrebbe chiudere in quattro rate. Mi dicono che il Milan non ha rilanciato, le cifre sono bene o male le stesse: 33.5 + bonus. Bisognerà capire nella giornata di domani (oggi, ndr) se il Brugge dirà sì e se i due club troveranno un accordo totale. C’è grande ottimismo, il Milan sente di essere vicinissimo a Jashari, però per arrivare a dire “è fatta” aspettiamo di capire se il Brugge dirà sì e darà l’ok. Jashari anche oggi (ier, ndr) ha fatto di tutto per poter andare al Milan, ha insistito molto e nuovamente, cercando di forzare la mano ancora. Vedremo se potrà bastare”.