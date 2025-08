Athekame, ci siamo quasi. La chiusura dell'affare dopo la partita dello YB contro il Basilea di mercoledì

Non solo Jashari, il Milan è davvero vicino anche ad Athekame dello Young Boys. Per il terzino svizzero le tempistiche sembrano essere abbastanza definite, come racconta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:

“Athekame è davvero vicinissimo al Milan, il classe 2004 è davvero ad un passo dal Milan. Vi avevamo preannunciato di come il club rossonero avrebbe rilanciato per lui. Da 7 infatti siamo passati ad 8 milioni di euro più bonus. Lo Young Boys ne chiede 10.5. Cosa manca per la chiusura? Pochissimi dettagli. Mi aspetto che l’operazione si definisca tra la notte di mercoledì e la giornata di giovedì perché lo Young Boys vuole concentrarsi al 100% sulla partita contro il Basilea in programma mercoledì sera. Vuole aspettare questa partita per poi dare il via libera al terzino, destinazione Milano. Manca pochissimo, siamo ai dettagli. Per le firme e la chiusura definitiva dell’affare le tempistiche, se non cambierà nulla, dovrebbero essere rispettate: tra mercoledì e giovedì”.