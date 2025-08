Jashari e Athekame più vicini, la serata di lunedì aumenta le speranze del Milan

La giornata di lunedì ha fatto registrare importanti passi in avanti per quel che riguarda le entrate in casa Milan. Su tutte quella relativa ad Ardon Jashari. Una trattativa che sembrava arenarsi e che invece si è riaccesa, con distanze che si sono accorciate e un ottimismo che si è fatto nelle ultime ore sempre più crescente. Decisiva certamente la ferma volontà dello svizzero di vestire solo la maglia rossonera, con buona pace del Brugge che, forte di offerte ritenute congrue dall'Inghilterra, pensava di poter spingere il Diavolo a pareggiarle. Così non sarà anche se non ci discostiamo troppo dalle richieste del club belga. Ago della bilancia le modalità di pagamento, che dovrebbero essere meno dilazionate. Non siamo ancora alla trattativa finale, c'è ancora da lavorare ma qualcosa finalmente si è mosso.

Anche Athekame spinge per il Milan

Sarà un caso, ma c'è un altro svizzero che si avvicina ed è Zachary Athekame. Il Milan ha offerto 7 milioni, cifra ritenuta ampiamente insoddisfacente dallo Young Boys che si aspetta di incassare oltre 9 milioni. Pertanto ecco il rilancio rossonero che sale a 8 e con l'inserimento di qualche bonus si può chiudere la questione. Anche in questo caso il calciatore viene in aiuto del Diavolo, facendo intendere di volere solo il rossonero. E non è bastato il tentativo di sorpasso del Bologna, che dalla sua offre anche la vetrina europea.