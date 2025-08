Conferme anche dal Belgio: Ardon Jashari è più vicino al Milan

vedi letture

Conferme anche dal Belgio per la trattativa per Ardon Jashari al Milan che sta portando a un avvicinamento del giocatore in rossonero. Anche la testata HLN Sport parla di "colloqui costruttivi" tra Milan e Brugge per il trasferimento, per un costo complessivo tra base fissa e variabile di 38 milioni di euro. Sempre la testata belga fa sapere che pur essendosi ridotto il divario c'è ancora del lavoro da fare per raggiungere un accordo definitivo.

Cambiano le formule di pagamento

Come anticipato da MilanNews.it, a spostare l'ago della bilancia sarebbero le formule di pagamento in tempi più brevi ma anche un eventuale ultimo rilancio. Per la prima volta dopo settimane di braccio di ferro si vedono spiragli di ottimismo per la buona riuscita della trattativa, complice anche la forte volontà del giocatore di vestire solo e soltanto la maglia del Milan.

Jashari in lista UEFA

Nel frattempo Jashari è stato inserito dal tecnico Nicky Hayen in lista UEFA in vista degli impegni del Brugge in Champions League. I belgi sfideranno mercoledì 6 agosto il Salisburgo per l'andata del terzo turno di qualificazione. Difficile vedere in campo lo svizzero di origini macedoni, che nelle prime tre uscite ufficiali del club non è stato nemmeno convocato.

Jashari insidia De Ketelaere

Contando solamente la parte fissa, Jashari diventerebbe il secondo trasferimento più caro di sempre che riguarda un club belga. Al primo posto c'è, ironia del destino, un trasferimento al Brugge al Milan, ossia Charles De Ketelaere nel 2022 per la cifra di 37.5 milioni di euro. Cifra che verrebbe superata da Jashari qualora i bonus dovessero attivarsi.