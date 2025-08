Non solo Jashari: il Milan rilancia per Athekame. Nuova offerta allo Young Boys

vedi letture

Nel giorno in cui la trattativa per Jashari potrebbe essere arrivato a una svolta, il Milan fa ulteriori passi avanti per un altro calciatore svizzero, ossia Zachary Athekame.

Nuova offerta per Athekame

Secondo quanto riportato dal collega Matteo Moretto su X, il Milan ha migliorato l'offerta pervenuta nella giornata di ieri e respinta dallo Young Boys. Ricordiamo che i rossoneri avevano inizialmente offerto 7 milioni di euro, cifra ritenuta non adeguata dal club elvetico. La nuova offerta è di 8 milioni di euro più bonus, il che potrebbe avvicinare in modo deciso il terzino destro alla maglia rossonera.

Inserimento del Bologna

Si registra nelle ultime ore un inserimento del Bologna nella trattativa. I felsinei avevano accontentato le richieste dello Young Boys non trovando tuttavia il gradimento del giocatore, che vuole vestire solo la maglia del Milan.

La carriera di Athekame

Nato in Danimarca il 13 dicembre 2004, Athekame muove i primi passi nel mondo del calcio in vari club: Athlétique-Régina FC, Olympique de Genève FC, Servette FC, Meyrin FC, fino ad arrivare al Neuchâtel Xamax FCS con cui ha esordito tra i professionisti. A gennaio 2024 viene preso a titolo definitivo dallo Young Boys che però lo lascia in prestito al club di Neuchâtel fino al termine della stagione. Il 28 luglio 2024 fa il suo esordio con i gialloneri in Super League, il massimo campionato svizzero, nel match contro il San Gallo, entrando in campo al 58' al posto dell'infortunato Blum. Poche settimane dopo, il 17 settembre, il giovane terzino ha invece debuttato in Champions League giocando dal primo minuto contro l'Aston Villa. Il primo gol è arrivato invece in Coppa di Svizzera il 27 febbraio 2025 contro il Zurigo. Con la maglia dello Young Boys, lo svizzero ha collezionato nella scorsa stagione 43 presenze e appunto una rete. Lo scorso 26 luglio ha giocato da titolare la prima partita del campionato 2025-2026.

Svizzera e Jashari

Per quanto quanto riguarda la sua giovane carriera in nazionale, Athekame fa parte della Svizzera Under 21 da settembre 2023 quando esordì contro la Finlandia in un match valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria. In questa sua esperienza, il terzino ha avuto in tre occasioni come compagno di squadra anche Ardon Jashari, grande obiettivo del Milan per il centrocampo (i due hanno giocato insieme in tutto 34 minuti). Chissà che le loro strade non possano di nuovo incrociarsi stavolta a Milanello.