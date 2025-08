MN - Il prezzo di Thiaw per la Premier League è di almeno 35 milioni

Come avevamo anticipato un mese fa (clicca qui) il Newcastle, alla ricerca di un difensore centrale, è tornato alla carica per Malick Thiaw del Milan. Apprende la redazione di MilanNews.it che da Casa Milan la valutazione del centrale tedesco, in caso di un'eventuale cessione in Inghilterra, sale di almeno 10 milioni rispetto ai 25 precedentemente accettati dal Como.

La capacità di spesa delle squadre in Premier League è nettamente superiore rispetto all'Europa: la proposta del Como invece era considerata irrinunciabile rispetto alle possibilità del mercato italiano. Nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione dell'ex Schalke il Milan può andare in modo deciso su Giovanni Leoni del Parma.

di Pietro Mazzara.