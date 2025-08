Non c'è ancora il via libera del Milan per il passaggio di Liberali al Catanzaro

Sembrava essere tutto definito per il passaggio di Mattia Liberali al Catanzaro, ma così evidentemente non è. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione. Queste le sue parole:

"Liberali era stato dato per fatto al Catanzaro, ma il Milan non ha ancora dato il via libera al trasferimento e ci sono ancora dei dettagli da risolvere. Domani (oggi, ndr) martedì 5 agosto sarà una giornata importante sia in entrata e sia in uscita per il Milan: si capirà anche se l’operazione Liberali, direzione Catanzaro, potrà essere definitivamente sbloccata. Ad oggi non c’è ancora il sì definitivo del Milan a questo affare. Ad oggi Liberali a Catanzaro, a quelle condizioni, non è un affare fatto".