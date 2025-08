MN - Asse caldo Milano-Torino: il Milan su Vlahovic, la Juve piomba su Thiaw

Il nome di Malick Thiaw accende il calciomercato di agosto del Milan. Il difensore tedesco, che a luglio ha rifiutato l’offerta del Como che gli proponeva 4 milioni di stipendio (al Milan sarebbero andati 25 milioni) sta entrando nella fase calda del suo calciomercato e, di riflesso, di quello del Milan. È di ieri la notizia del ritorno di fiamma del Newcastle per Thiaw (qui la nostra anticipazione) con i rossoneri che hanno fissato un prezzo importante per i club della Premier League ovvero non meno di 35 milioni. Ma la novità di oggi è che c’è un nuovo interessamento dall’Italia.

Si tratta della Juventus, che ha preso informazioni approfondite sulla situazione di Thiaw e questo scenario potrebbe aprire ad un doppio binario sull’asse Milano-Torino con il Milan che è interessato alla situazione di Dusan Vlahovic. I bianconeri sanno bene che il Milan, nelle prossime settimane, potrebbe farsi vivo per l’attaccante serbo che, ad oggi, rimane un problema importante a livello economico e numerico per la Juve, che non ha ancora potuto chiudere il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain (ed è una priorità assoluta per Tudor).

Tuttavia, come spesso accade, è assai probabile che in caso di contrattazioni tra Milan e Juventus, le operazioni Vlahovic e Thiaw vengano tenute distinte e separate per questioni di bilancio. Perché il Milan, dal tedesco, conta di poter fare una pesante plusvalenza in caso di cessione (l’ammortamento a bilancio è basso) per poi avere la liquidità per andare a cercare di chiudere un nuovo profilo in difesa (il primo nome è quello di Giovanni Leoni del Parma) mentre la Juventus ha la necessità di non effettuare minusvalenza sul cartellino di Vlahovic (il cui ammortamento per l’ultimo anno si assesta sui 18 milioni). Difficile pensare ad un’operazione incrociata con valutazioni simili, ma di certo c’è che la Juventus si è interessata a Malick Thiaw.