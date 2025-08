Accordo di massima Milan-Brugge per Jashari: per Sky operazione ai dettagli

vedi letture

Dopo due mesi di trattative snervanti e tese sembra essere arrivato finalmente l'accordo tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari. Riporta Sky Sport che i due club hanno raggiungo un'intesa di massima per il centrocampista sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus. I rossoneri hanno aumentato l'ultima proposta da 33.5 milioni che il Bruges reputava ancora insufficiente.

Non siamo ancora alla chiusura definitiva della trattativa: ci sono ancora alcuni dettagli da limare, con l'affare fatto definitivo che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il ragazzo, che in queste settimane ha sempre ribadito la sua unica volontà di vestire il rossonero, questa mattina si è allenato in gruppo in vista della partita di domani del Brugge contro il Salisburgo, valida per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League: lo svizzero evidentemente non viaggerà con la squadra e aspetta il via libera per poter volare in Italia.