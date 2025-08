MN - È fatta per Ardon Jashari al Milan

Apprende la redazione di MilanNews.it che è fatta per Ardon Jashari al Milan! Dopo due mesi di trattative estenuanti il centrocampista svizzero potrà finalmente coronare il suo sogno di vestire la maglia rossonera. L'accordo con i belgi arriva dopo che nella giornata di ieri da Casa Milan hanno aumentato l'offerta e rimodulato le modalità di pagamento: 33.5 milioni di euro + bonus facili, pagabili in quattro anni invece che cinque.

Nelle prossime ore il centrocampista sarà in Italia e firmerà un contratto quinquennale da 2.5 milioni di euro più bonus.

Nelle scorse settimane il Milan non ha ceduto alle provocazioni del Brugge a mezzo stampa e non ha mai lasciato il tavolo della trattativa, così come il giocatore ha rifiutato ogni tipo di proposta, sia dalla Premier League che dalla Saudi Pro League, perché voleva solo e solamente il Milan. Non è stato convocato dal Brugge per la partita di Champions League di domani sera contro il Salisburgo, nelle prossime ore verrà definito il programma per il suo arrivo in Italia con le consuete visite mediche e la firma sul contratto.

di Pietro Mazzara.