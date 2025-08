MN - Finalmente ci siamo, Jashari è in Italia: domani le visite mediche

Finalmente ci siamo. Ardon Jashari è appena atterrato a Linate, ed è pronto a diventare (era ora) un nuovo giocatore del Milan. Il ragazzo, talento della Svizzera, ha voluto fortemente vestire la prestigiosa maglia del Diavolo, spingendo come non mai a questo trasferimento che finalmente, tra poche ore diventerà ufficiale. Intanto, in questi minuti il nuovo rinforzo rossonero si sta recando presso l'Hotel Melià.

Una trattativa diventata telenovela dell'estate, visti i continui rifiuti e muri eretti dal Brugge. Ormai lo possiamo dire: in attesa del comunicato ufficiale, il Milan potrà contare finalmente sull'apporto del talento svizzero, voglioso di mettersi in mostra a San Siro per quelli che tra pochi giorni diventeranno i suoi nuovi tifosi.

Cifre e dettagli

Affare da 34 milioni di euro più 3 di bonus, sebbene dal Belgio filtrino cifre differenti, che porterebbero a una spesa complessiva di 39 milioni di euro. Nella mattinata di domani sarà atteso alle visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto. Il nuovo giocatore rossonero firmerà un quinquennale a 2.5 milioni di euro annui.

Qualità e talento da vendere

Centrocampista duttile in ogni ruolo, dalla mediana in avanti potrà essere un tassello fondamentale per le linee guida di Max Allegri. Mancino di piede è un mediano che può orchestrare anche come play o come mezz'ala. All'occorrenza arretra dando una mano ai centrali di difesa e imposta il gioco, testa alta e bel lancio. Ha chiuso la stagione al Brugge con 52 presenze, segnando 4 reti e servendo 6 assist. Di fatto una sorta di jolly perfetto per una squadra che punta su più moduli. Di base, col Brugge che ha adottato un 4-2-3-1, Jashari era uno dei due giocatori davanti alla difesa.