De Vecchi: "Scaroni? Nel calcio serve diplomazia e furbizia. E Galliani le ha"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex rossonero Walter De Vecchi ha detto la sua sul Milan che verrà: "La coppia Tare-Allegri conferisce al Milan una certa garanzia di conoscenza, serenità, stabilità dell'ambiente. Le prime partite stanno dicendo tante cose ma mi riserverei un giudizio finale e fine calciomercato perché non credo che il Milan abbia finito la sua campagna acquisti".

Si aspetta altri rinforzi?

"Secondo me sì, non è finita. Estupinan è un discreto acquisto per quel che riguarda la fascia sinistra, ma sulla destra siamo scoperti. Sono andati via Calabria, Emerson Royal. A centrocampo abbiamo perso Reijnders, è arrivato Modric che ha tanta esperienza e classe, ma in quali condizioni arriverà? L'anno scorso ha giocato parecchio, ma spezzoni di partita e giocare 90' è diverso".

Sul 3-5-2 di Allegri

"Secondo me questa impostazione tende ad esaltare Leao. Avrà molto più spazio a disposizione, perché il 3-5-2 è un modulo che tende ad abbassare la squadra per poi ripartire. Ci vuole a fianco di Gimenez una punta di un certo calibro e credo che arriverà".

Sul Milan senza coppe

"Allegri ha detto che è uno svantaggio ma io non sono d'accordo. Il Milan va rifondato e lavorare tutta la settimana con continuità per il solo campionato è un vantaggio e l'ha dimostrato il Napoli l'anno scorso".

Sull'eventuale ritorno di Galliani

"Sicuramente dal punto di vista politico-istituzionale non ci sono dubbi. Scaroni ha ricoperto ruoli importantissimi ma nel mondo nel calcio ci vuole diplomazia e un po' di furbizia, cose che a Galliani non mancano sicuramente".

Sull'assenza di Cardinale

"Il fatto che Cardinale sia assente è relativo, guardate Bologna: Saputo non c'è quasi mai però ha saputo scegliere collaboratori importanti e ci metto soprattutto Giovanni Sartori che ha dimostrato in questi anni di essere un numero uno".

Su Franco Baresi

"Il mio piscinin, come lo chiamavamo noi e giocavamo assieme. Gli faccio i più grandi auguri convinto che ne uscirà più forte di prima".