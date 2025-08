VIDEO MN - L'arrivo di Jashari all'Hotel Melià: ad accoglierlo diversi tifosi milanisti

Come riportato dalla nostra redazione, il nuovo giocatore del Milan Ardon Jashari è da poco entrato all'Hotel Melià, sostenuto e accolto da diversi tifosi rossoneri lì presenti. Tanta voglia di Milan e di vestire la casacca rossonera da parte del talento svizzero, che ha spinto in prima persona per completare questa estenuante e lunghissima trattativa.

Qualità e tante giocate al servizio di mister Allegri

Le caratteristiche del nuovo rinforzo del centrocampo rossonero. Mancino di piede è un mediano che può orchestrare anche come play o come mezz'ala. All'occorrenza arretra dando una mano ai centrali di difesa e imposta il gioco, testa alta e bel lancio. Ha chiuso la stagione al Brugge con 52 presenze, segnando 4 reti e servendo 6 assist. Di fatto una sorta di jolly perfetto per una squadra che punta su più moduli. Di base, col Brugge che ha adottato un 4-2-3-1, Jashari era uno dei due giocatori davanti alla difesa.