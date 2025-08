Galli: "Mancava nello spogliatoio del Milan uno così di esperienza e leadership come Modric"

Filippo Galli, storico difensore del Milan ed ex responsabile del Settore Giovanile rossonero, è intervenuto a TMW Radio durante "Calciomercato e Ritiri". Queste le sue parole sui rossoneri:

Grande entusiasmo per Modric. Che ne pensa?

"Modric e altri come De Bruyne accendono la fantasia dei tifosi. ha 40 anni, non potrà avere la continuità di un tempo, ma ha dimostrato a Madrid di saper fare sempre bene. Mancava nello spogliatoio del Milan uno così di esperienza e leadership. Allegri e Tare sono i garanti di questo nuovo corso del Milan, e spero che possano davvero far bene".

E intanto ci siamo per Jashari:

"Credo sia un giocatore completo, che in mezzo può dare una mano al Milan. Perché sa impostare, sa anche essere offensivo. E' un giocatore che può interpretare diversi ruoli. Diventerebbe un acquisto fondamentale per il centrocampo. E si può già pensare così a cose molto importanti, Mancherebbe l'attaccante da doppia cifra, che potrebbe Vlahovic. Allegri lo conosce e questo potrebbe aiutarlo".

Può puntare al titolo così?

"Diciamolo anche ad alta voce, credo di si. Se prende uno come Vlahovic o un attaccante che garantisce la doppia cifra, credo che il Milan sia obbligato a puntare allo Scudetto. Perché è scoperta nel ruolo di terzino destro, ma è completa come rosa".

Come valuta Leoni?

"Mi è piaciuto molto, sceglie bene i tempi di gioco, l'anticipo, l'impressione è stata positiva ma ho visto pochi spezzoni".

Come vedrebbe il ritorno di Galliani al Milan?

"In termini di politica sportiva è sicuramente un colpo. Poi dipende dal ruolo, dalle sue funzioni".