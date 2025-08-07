Costacurta: "Curioso di capire che impatto avrà Modric. E' un risorsa, ma..."

Intervistato d Repubblica, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così del nuovo Milan di Igli Tare e di Massimiliano Allegri: "Max a volte è un po’ troppo prudente ma è uno dei migliori allenatori al mondo, un vincente. Il Milan più che fare spettacolo deve ritrovare risultati, lui è la persona giusta. Con Tare sono già la coppia più solida della Serie A".

Costacurta ha invece rivelato chi lo stuzzica di più tra i nuovi arrivi: "Credo molto in Beukema, il centrale preso dal Napoli. Mi rivedo in lui, può diventare con Conte un difensore straordinario. Però non posso non citare anche De Bruyne e Modric, sono curioso di capire che impatto avranno. La Serie A si deve accontentare di accogliere i campioni in tarda età? Questa è la tendenza. Il nostro campionato non è più quello di una volta. Quando giocavo io nove dei primi dieci classificati del Pallone d’oro erano in Italia. Il problema non è l’arrivo dei 'vecchietti', ma il poco coraggio che abbiamo nel far giocare i ragazzi italiani. Modric è una risorsa, però bisogna fargli crescere accanto i giocatori che possono riportare in alto il campionato e la Nazionale".

