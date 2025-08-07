Milan-Vlahovic: la Juve pensa ad uno scambio con Saelemaekers, ma Allegri lo vuole tenere

In casa bianconera continua a tenere banco la questione Dusan Vlahovic. Il serbo è da tempo nel mirino del Milan che cerca un attaccante, ma l'affare è tutt'altro che semplice per diversi motivi. Prima di tutto c'è la questione stipendio visto che in questo momento il suo ingaggio è di 12 milioni di euro : il Diavolo potrebbe arrivare al massimo a 6-7 milioni, ma il rischio è chi deve rinnovare come Maignan, Pulisic, Tomori , Loftus-Cheek e Saelemaekers possa essere portato a chiedere cifre più alte.

C'è poi da trovare un accordo con la Juventus che non vuole fare minusvalenze (il costo a bilancio per l'ultimo anno è di 19,5 milioni di euro) e ad oggi chiede 30 milioni di euro. Se dovesse essere ripreso Kolo Muani, a quel punto la richiesta potrebbe scendere, sempre che non diventi concreta la possibilità di uno scambio di cartellini. Ai bianconeri per esempio piaceva molto Malick Thiaw, ma ora la sua valutazione è salita sopra i 30 milioni di euro. A Igor Tudor, tecnico juventino, interessa poi Alexis Saelemaekers, ma Max Allegri lo vuole tenere nella rosa milanista. Altri nomi, come Adli, Bennacer e Chukwueze, non scaldano i dirigenti della Juventus.

