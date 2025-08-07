Newcastle in pressing su Thiaw. Se parte, il Milan tornerà alla carica per uno tra Leoni e Comuzzo

vedi letture

Il Newcastle è tornato alla carica per Malick Thiaw, difensore del Milan che nelle scorse settimane aveva rifiutato le offerte che gli erano arrivate da Como e Crystal Palace. Ora il tedesco sembra essere propenso ad accettare la corte degli inglesi che gli hanno proposto un contratto da 4 milioni di euro a stagione, vale a dire il doppio di quello che guadagna ora in rossonero. Tuttavia, Max Allegri avrebbe messo il veto sulla sua cessione.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che lo scenario potrebbe cambiare solo se fosse lo stesso Thiaw a chiedere la cessione. A quel punto il Milan sarebbe costretto a cercare sul mercato un nuovo difensore centrale: i rossoneri potrebbero tornare alla carica per uno tra Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

