Della Valle: "Kim senza spazio al Bayern: su di lui a gennaio potrebbero buttarsi Juve e Milan"

Fabiana Della Valle, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Kim Min-Jae: "A volte ritornano: dalla Bundesliga alla A e viceversa in poco più di due anni. Potrebbe succedere a Kim Min-jae, difensore sudcoreano ex Napoli, ora al Bayern Monaco. Il calciatore asiatico più costoso di sempre (57 milioni di clausola rescissoria) dopo un’indimenticabile stagione al Napoli (2022-23) impreziosita dallo scudetto, in Germania è finito presto nel dimenticatoio. Già in estate il difensore centrale era sul mercato, situazione che — salvo ribaltoni nei prossimi due mesi — si riverificherà pure a gennaio. E su di lui potrebbero buttarsi Juventus (che valuta anche Skriniar) e Milan: la prima per rimpiazzare Bremer, out per un nuovo intervento al ginocchio, il secondo per completare il reparto".

I PROBLEMI DALLA SOSTA

