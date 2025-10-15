Allarme Milan, si ferma Pulisic: problema al bicipite femorale. Le parole di Pochettino

Dall'amichevole che gli Stati Uniti hanno giocato nella notte italiana contro l'Australia, arrivano purtroppo brutte notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri: Christian Pulisic, dopo essere partito titolare, è stato infatti costretto al 31' a lasciare il campo per un infortunio al bicipite femorale. L'attaccante americano è uscito dal terreno di gioco sulle sue gambe, ma è apparso visibilmente frustrato mentre si dirigeva verso la panchina e poi nel tunnel che porta agli spogliatoi.

INFORTUNIO - Pulisic era in dubbio prima del match per il solito fastidio alla caviglia che lo sta tormentando da qualche tempo, ma alla fine il ct Mauricio Pochettino lo ha schierato dal primo minuto dopo aver avuto buone indicazioni dagli ultimi allenamenti. Purtroppo però la partita di Capitan America è durata solo mezz'ora ed è stato sostituito da Diego Luna. Il giocatore rossonero ha subito un duro intervento da Jason Geria al 15', ma è riuscito a continuare la gara. Dieci minuti dopo però ecco un altro fallo del difensore australiano che ha fermato l'americano, il quale stavolta è rimasto a terra e, dopo l'intervento dello staff medico statunitense, ha dovuto dare forfait e abbandonare il campo.

PARLA POCHETTINO - Nel post-partita, Pochettino è intervenuto in conferenza stampa e in merito all'infortunio di Pulisic ha spiegato: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Una brutta notizia per il Milan, la speranza è che non si tratti di nulla di grave, solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà al rientro in Italia diranno di più sull'entità dell'infortunio di Chris e i tempi di recupero. Domenica i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro la Fiorentina e a questo punto la presenza in campo dell'americano è in fortissimo dubbio.

