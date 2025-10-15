Kim via dal Bayern? Anche il Milan ci pensa. Ma c'è un ostacolo da 9 milioni...

vedi letture

Dopo un'estate al centro di diverse voci di mercato, alla fine Kim Min-jae è rimasto al Bayern Monaco dove però non è un titolare fisso come vorrebbe. Per questo, come riporta gazzetta.it, l'ex difensore del Napoli non avrebbe smesso di guardarsi intorno in vista del mercato di gennaio. E chissà che il suo futuro non possa essere ancora in Italia dove potrebbe fare molto comodo sia al Milan per completare il suo reparto arretrato, sia alla Juventus che deve rimpiazzare l'infortunato Bremer.

POCO SPAZIO - Durante il mercato estivo, a Kim sono arrivate anche ricchissime proposte economiche dall'Arabia Saudita, ma il sudcoreano le ha rifiutate tutte perchè vuole restare nel calcio che conta. Nonostante il suo nome sia stato accostato a diversi club, tra cui anche quello rossonero, il Bayern non ha trovato un accordo con nessuno di questi e così l'ex centrale del Napoli non è si è mosso dalla Baviera. Il problema è che finora sta trovando poco spazio (sei presenze e appena 326 minuti in campo) visto che parte dietro a Tah e Upamecano nelle gerarchie di Vincent Kompany.

NODO INGAGGIO - I tedeschi lo darebbero via volentieri, Kim, da parte sua, cerca una squadra in cui può avere un ruolo da protagonista, ma c'è un grosso ostacolo in tutta questa vicenda, cioè l'elevato ingaggio del sudcoreano: 9 milioni di euro, una cifra irraggiungibile per le società italiane. Quindi, se l'ex Napoli vorrà realmente tornare in Serie A dovrà abbassare le sue pretese di stipendio. Tra i club alla finestra ci potrebbe essere anche il Milan che a gennaio potrebbe cercare un difensore per rinfozare il reparto in vista della seconda e decisiva parte della stagione.

