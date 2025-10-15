Se gioca dal 1', fa gol. Nkunku punta ora alla titolarità contro la Fiorentina

vedi letture

E' un Christopher Nkunku sicuramente sorridente quello che è rientrato a Milano dopo gli impegni con la Francia: l'attaccante ha infatti festeggiato il ritorno in nazionale dopo un anno con un bel gol segnato contro l'Islanda. In questa stagione, il francese ha una tendenza particolare: se gioca titolare, poi fa gol. E' successo con la squadra di Deschamps ed è successo prima anche con quella di Max Allegri.

MAGLIA DA TITOLARE E GOL - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che contro l'Islanda, Nkunku è sceso in campo dal primo minuto e ha segnato. La stessa cosa è successa anche nell'unico match giocato dall'inizio in maglia rossonera, vale a dire quella contro il Lecce in Coppa Italia: maglia da titolare e gol, festeggiato con la sua classica esultanza con il palloncino. Ora il francese spera di ripetersi presto, magari già domenica nella gara casalinga contro la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli.

BUONE CHANCE - Tra l'altro le chance che Nkunku parta titolare non sono poche visto come stanno gli altri attaccanti milanisti: Christian Pulisic si è fatto male in nazionale e verrà valutato al suo ritorno a Milano dallo staff medico milanista, ma difficilmente sarà a disposizione. Santiago Gimenez ha giocato nella notte italiana con il Messico e si rivedrà solo domani a Milanello dopo un lungo viaggio intercontinentale, mentre Rafael Leao è ancora alla ricerca della forma migliore dopo l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori oltre un mese. Per questo ci sono buone possibilità che Allegri decida di mettere dal primo minuto Nkunku, tornato a Milanello con il morale molto alto.

