Milan-Fiorentina, i dubbi di Allegri: attacco in bilico tra rientri last minute e gerarchie da riscrivere

vedi letture

La seconda sosta per le nazionali è quasi (finalmente) giunta alla fine. Manca ancora la sfida dell’Italia, stasera a Udine contro Israele, poche altre partite prima della fine e quindi della ripresa del campionato. Il Milan di mister Allegri, dopo l’amaro pareggio per 0-0 sul campo della Juventus dovrà affrontare domenica prossima la Fiorentina dell’ex Stefano Pioli. Una gara importante e assolutamente da non sottovalutare nonostante il periodo no della viola.

Scelte in attacco: per Allegri tanti dubbi

Come già anticipato dal titolo, per Massimiliano Allegri ci sarà un vero e proprio rebus attorno alle scelte da fare lì davanti. Rientranti da viaggi oltreoceanici, Pulisic e Santiago Gimenez potranno allenarsi veramente bene solo nella giornata di venerdì, e quindi a soli due giorni dall’impegno di domenica sera a San Siro. Un tema che resta caldo visto che i due sono stati tra i migliori nella sfida contro la Juventus, e che ad oggi rappresentano in pieno la coppia titolare lì davanti.

Leao scalpita, ma questo Nkunku..

Ha tanta voglia di riscattarsi Rafa Leao, al centro delle critiche dopo la brutta prestazione dell’Allianz Stadium. Il portoghese però, difficilmente potrebbe partire dall’inizio contro la Fiorentina. Anche Nkunku, a segno con la sua Francia sembra aver ritrovato in nazionale la giusta voglia e determinazione, anche se con ancora una condizione fisica e atletica non al top. Dubbi per Allegri, tante incertezze che verranno così sciolte solo nella giornata di venerdì, quando appunto il tecnico rossonero avrà a disposizione tutta la squadra e i rientranti dalle nazionali.