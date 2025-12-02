Porte girevoli in attacco: a gennaio esce Gimenez e arriva una nuova punta?

Più passano i giorni, più l'esperienza di Santiago Gimenez al Milan sembra indirizzarsi verso la sua conclusione. Il centravanti messicano è ancora ai box per infortunio, ormai da quasi un mese e mezzo, e quando ha giocato nella prima parte della stagione non ha mai trovato il gol in Serie A. In generale il problema realizzativo degli attaccanti investe anche il colpo più oneroso dell'estate rossonera, Christopher Nkunku. È per questa ragione che Igli Tare si sta muovendo fin da ora per l'opportunità giusta nel mercato di gennaio, che comincia tra un mese.

Addio Bebote

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, la possibilità di un addio di Santiago Gimenez si sta facendo sempre più concreta. Già a fine agosto il messicano era stato in procinto di partire, con il Diavolo che avrebbe imbastito lo scambio con la Roma per Dovbyk. Il giocatore stesso, molto legato ai colori rossoneri, si era impuntato per voler dimostrare di essere lui la soluzione ai rebus offensivi del Milan. La prima parte di stagione non è andata al meglio: solo un gol, in Coppa Italia, e zero timbri in Serie A. Poi è arrivato l'infortunio, i cui tempi si stanno prolungando di molto rispetto a quanto comunicato inizialmente. Su di lui c'è l'interesse di squadre inglesi, West Ham e Sunderland su tutte. La dirigenza rossonera vorrebbe eventualmente cederlo per fare cassa e reinvestire subito per un nuovo colpo.

Tre nomi

Il Milan vuole cercare la punta adatta per Massimiliano Allegri nel corso del mese di gennaio ma potrà farlo solamente seguendo la regola: esce qualcuno, entra qualcuno. Una massima che vale soprattutto in ottica economico-finanziaria: servono risorse per l'acquisto. Dunque se dovesse uscire Gimenez, il Diavolo sarebbe pronto a cogliere la giusta opportunità. Al momento sono tre le possibili strade da percorrere. Il primo nome è quello di Niclas Fullkrug, attaccante 32enne tedesco che già l'anno scorso era finito del radar rossonero: al West Ham il minutaggio si è ridotto sensibilmente e il giocatore vorrebbe riconquistarsi la Nazionale. Il nome, però, non scalda troppo Tare e compagni. Il preferito in lista è sicuramente Jean Philippe Mateta, classe 1997, in forza al Crystal Palace: qui il nodo riguarda soprattutto il prezzo del cartellino elevato ma d'altra parte c'è un interesse concreto del giocatore. Infine c'è la via della scommessa, Fabio Silva: il 23enne portoghese sta trovando poco spazio al Borussia Dortmund e accoglierebbe al volo l'opportunità di un trasferimento a Milano.