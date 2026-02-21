La Gazzetta sul Milan: "Il giallo di Rabiot"

La Gazzetta sul Milan: "Il giallo di Rabiot"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo il pareggio contro il Como, il Milan domani tornerà a San Siro per sfidare il Parma. E lo farà con un Adrien Rabiot in più. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il giallo di Rabiot". Tra Parma e derby, Adrien diffidato gela il Milan, continua il quotidiano.

Il francese, infatti, con una nuova ammonizione salterà la gara successiva. Dopo il Parma c'è la Cremonese, subito dopo il derby. Ma è chiaro che la sua presenza in mezzo al campo è fondamentale. Senza di lui, infatti, la media punti del Diavolo cala.