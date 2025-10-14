Leao e quel click mentale: l'obiettivo del portoghese è chiaro

La sosta Nazionali sta ormai volgendo al termine. Dopo gli ultimi impegni, Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente su tutte le pedine del proprio scacchiere. L'obiettivo di Max è molto chiaro, far sì che i propri calciatori possano immergersi subito nel prosieguo del campionato dopo le ultime fatiche con i rispettivi Paesi. Sotto la lente d'ingrandimento resta, come al solito in queste ultime settimane, Rafael Leao.

Nel bene o nel male, il nome del calciatore portoghese resta sempre quello più chiacchierato. E' chiaro che le ultime settimane non lo hanno aiutato, dopo il rientro dall'infortunio che lo ha tenuto per un po' ai box, ma Leao deve comunque fare di più per evitare quello che Allegri ha sempre detestato, la superficialità. Che sia in allenamento o in partita il discorso non cambia, a Leao è chiesto quel click mentale che potrebbe fargli fare la differenza.

Leao non è più una scommessa e questo deve capirlo, l'orologio va avanti e la sabbia nella clessidra continua a scorrere. Il portoghese deve dimostrare di poter avere un ruolo dominante in una squadra che, almeno in questo inizio di stagione, ha dimostrato di poter fare a meno di lui.