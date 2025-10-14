Ieri si è allenato da solo, oggi sarà in gruppo: Leao punta alla titolarità contro la Fiorentina

Domenica a San Siro arriva la Fiorentina di Stefano Pioli, cioè l'unico tecnico che finora ha saputo far rendere al meglio Rafael Leao. Il portoghese non sta attraversando un grande momento: i due gol sbagliati contro la Juventus prima della sosta per le nazionali hanno fatto parecchio rumore e poi il giocatore sa di essere indietro di condizione a causa dell'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori oltre un mese.

RAFA TITOLARE? - Proprio al fine di ritrovare il prima possibile la forma migliora, Leao, rientrato prima dalla nazionale, si è presentato ieri pomeriggio a Milanello e ha svolto un allenamento individuale. Oggi invece Rafa sarà regolarmente in gruppo per la ripresa dei lavori in vista della gara contro la Fiorentina. Il portoghese sarà titolare o partirà ancora dalla panchina? Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che spiega che l'obiettivo del numero 10 milanista è di recuperare posizioni al Milan visto che al momento davanti a lui nelle gerarchie di Allegri ci sono Christian Pulisic e Santiago Gimenez. In crescita c'è poi anche Christopher Nkunku, che tornerà a Milanello con il morale alto dopo il gol di ieri con la Francia.

CONCORRENZA - La concorrenza è tanta e agguerrita, ma in vista di domenica Leao potrebbe avere un vantaggio importante sugli altri: con il Portogallo, Rafa ha infatti giocato solo uno spezzone della prima partita, poi è rientrato subito a Milanello. Nkunku è rimasto in campo 85' nelle due gara dei francesi, mentre Pulisic e Gimenez saranno gli ultimi a rientrare (giovedì) e lo faranno dopo un lungo viaggio intercontinentale. Dunque, il portoghese dovrebbe essere sulla carta il più fresco. Bastare ad Allegri per convincerlo a ridargli una maglia da titolare?