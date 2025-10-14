Milan, si ferma Saelemaekers: per il CorSera si tratta di una contrattura al flessore

Milan, si ferma Saelemaekers: per il CorSera si tratta di una contrattura al flessoreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Dopo l'infortunio muscolare rimediato in nazionale, Alexis Saelemaekers si è sottoposto nelle scorse ore a nuovi esami strumentali da cui è emersa una contrattura al flessore. L'esterno rossonero salterà quindi sicuramente la gara contro la Fiorentina di domenica 19 ottobre a San Siro e tra una settimana svolgerà nuovi esami per monitorare l'evoluzione dell'infortunio. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera

Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY