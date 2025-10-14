Tuttosport titola: "Jashari ora vede la luce"
L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Jashari ora vede la luce". Il centrocampista svizzero, arrivato in rossonero in estate dopo una trattativa infinita con il Club Brugge, sta recuperando bene dalla fattura composta del perone destro rimediata a fine agosto in allenamento dopo uno scontro con Santiago Gimenez. Quando potrà tornare in campo?
Come spiega stamattina Tuttosport, "se tutto proseguirà per il meglio, l’obiettivo sarà fissato per Milan-Roma del 2 novembre, anche se il mirino potrebbe essere spostato qualche giorno più avanti, la trasferta a Parma dell’8, ultimo sforzo del Diavolo prima della sosta di novembre. Altrimenti, Jashari tornerà a completa disposizione per il derby, atteso alla ripresa il 23 del prossimo mese".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan